Yana Seel stapt op als Chief Business Officer bij Lotto-Dstny

Yana Seel, geboren in Kazachstan en gevormd in België, was eerst 3 jaar CEO bij Astana voor ze door John Lelangue aan boord werd getrokken bij Lotto-Dstny.



Lelangue verdween, maar Seel bleef in functie als Chief Business Officer. Nu zoekt ze na 2 jaar andere oorden op.



"Het is tijd om na 2 schitterende jaren afscheid te nemen", laat Seel weten. "Iedereen bedankt voor het harde werk, zeker van het voorbije jaar toen na een moeilijke periode de ommekeer is ingezet. Dat hebben we samen gedaan."