IOC laat Russische en Wit-Russische atleten toe op Spelen onder neutrale vlag

Eind maart pleitte het IOC er al voor om atleten uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag opnieuw deel te laten nemen aan internationale competities. Die werden geweerd sinds de inval van Rusland in Oekraïne.

Iets meer dan twee maanden geleden kregen Russische atleten al toestemming om onder neutrale vlag deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Parijs.

Dat ook de deur naar de Olympische Spelen op een kier zou komen te staan, werd drie dagen geleden al duidelijk op de 12e olympische top. Daarop pleitten de internationale sportfederaties en nationale olympische comités om Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag toe te laten.

Die knoop werd nu ook definitief doorgehakt. Individuele Russische en Wit-Russische atleten die voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de Spelen, mogen in actie komen in Parijs in 2024 onder neutrale vlag.

Ploegen worden nog steeds geweerd. De atleten mogen geen emblemen van hun land op hun kledij dragen en ook het volkslied zal niet worden afgespeeld. De atleten mogen ook de Russische invasie in Oekraïne niet openlijk steunen.

Momenteel zijn er in totaal slechts elf atleten uit beide landen gekwalificeerd voor Parijs: acht uit Rusland en drie uit Wit-Rusland. Op de Spelen in Tokio waren er in 2021 nog 335 Russische atleten aanwezig.