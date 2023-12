Premier League verkoopt binnenlandse tv-rechten 2025-2029 voor recordbedrag van 7,8 miljard euro

Sky Sports verzekerde zich van vier van de vijf pakketten en zal minstens 215 Premier League-wedstrijden per seizoen in de Britse huiskamers brengen. Het vijfde pakket met 52 matchen is voor TNT Sports.



Volgens de Premier League gaat het om de grootste mediadeal in sportrechten ooit in het Verenigd Koninkrijk.



Het contract geldt vanaf het seizoen 2025-2026 tot het einde van het seizoen 2028-2029.



Het huidige contract (tot 2025) zou over een periode van 3 jaar 5 miljard pond (5,8 miljard euro) opleveren.



Match of the Day, het legendarische BBC-programma, zal ook in het nieuwe contract hoogtepunten brengen uit alle Premier League-wedstrijden.



"We zijn in de wolken met de nieuwe contracten die we afsloten met Sky Sports en TNT Sports", zegt uitvoerend directeur van de Premier League Richard Masters. "Ons partnership wordt met 4 jaar verlengd en er zullen vanaf 2025-2026 meer Premier League-wedstrijden dan ooit live te volgen zijn."