Geen 2e finale op een rij voor Nele Gilis in Hongkong Squash Open

Nele Gilis was 2 weken geleden de beste in de Singapore Open, waar ze zus Tinne in de finale versloeg. Met die prestatie bereikte Gilis de 4e plaats op de wereldranking haar hoogste ooit.



Tinne Gilis, nummer 9 van de wereld, ging er in de kwartfinales uit tegen de Amerikaanse Amanda Sobhy (PSA-5) met 3 games tegen 2: 11-9, 6-11, 11-3, 8-11, 12-10.