Vrancken snapt niet dat Tolu na 55 minuten krampen had: "Kan daar moeilijk iets over zeggen"

KRC Genk heeft na een sterke eerste helft een voorsprong bij de rust uit handen gegeven tegen Fiorentina. Wouter Vrancken bleef strijdvaardig na de wedstrijd en gelooft nog in de kwalificatie voor de volgende ronde, al moet het dan meezitten. Een cruciaal moment was de wissel van spits Tolu Arokodare vroeg in de tweede helft. "Want je moet voorzichtig zijn met je wissels", weet de T1.