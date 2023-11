Europese toekomst van Racing Genk hangt aan een zijden draadje na povere tweede helft in Firenze

Racing Genk heeft zijn Europese lot niet meer in eigen handen. Genk verloor met 2-1 van Fiorentina na een frustrerende match met twee gezichten. Bovendien won Ferencvaros, concurrent voor de tweede plaats, op de valreep tegen Cukaricki. Genk zal op de slotspeeldag de rekenmachine moeten bezigen om op basis van het doelsaldo alsnog door te stoten.

Fiorentina-Racing Genk kort samengevat:

Genk is baas voor de rust

De Nederlandse ref Kooij, schoonbroer van Calvin Stengs en schoonzoon van Frank de Boer, trapte niet in de val en hield de kaart op zak. Toch haalde Vrancken Fadera naar de kant voor Bonsu Baah.

Dat commedia dell’arte een Italiaanse begrip is, werd nadien pijnlijk duidelijk. Met z’n allen zochten de Fiorentina -spelers meer naar een tweede gele kaart voor Fadera dan naar het openingsdoelpunt.

Vroeg in de wedstrijd kwam KRC Genk dreigen via Fadera, maar oog-in-oog met Christensen krulde de Gambiaan op de paal. Ook Paintsil kon van dichtbij afdrukken. Hij mikte op de Deense goalie.

Na de nederlaag in Luik liet Genk-coach Wouter Vrancken enkele sterkhouders op de bank in Firenze. Het Genkse spel leed daar niet onder, want een hele helft lang was de Italiaanse nummer 7 onder de indruk van de Limburgers.

Fiorentina wordt wakker in tweede helft

Die reanimeerde in zijn eentje de Genkse linkerflank en bood Kayembe op slag van rust de 0-1 op een dienblaadje aan.

Het moeilijkste leek gebeurd voor de bezoekers, maar tegen de gang van het spel in, kwam Fiorentina toch nog langszij in de eerste helft. Hendrik Van Crombrugge redde eerste uitstekend, maar op de rebound van Martinez Quarta had hij geen verhaal.

Na de pauze wist Genk plots niet meer van welk hout pijlen maken. Het acteerde onherkenbaar en daar kon ook in de ingevallen Bilal el Khannous geen

verandering meer in brengen.

Hij zag hoe Sadick achterin dom in de fout ging, waarna Nico Gonzalez het cadeautje vanaf de stip netjes uitpakte en de 2-1 eindstand droog op het bord duwde.

Door de zege van Ferencváros in Servië is de kans op overwintering voor Racing Genk plots erg klein geworden. Het moet volgende week winnen van kleine broertje Cukaricki en hopen dat Fiorentina wint in Hongarije.