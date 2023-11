Rugproblemen blijven Van Uytvanck teisteren: "Dit eindejaar zal ze geen toernooien meer spelen"

"Helaas blijft Alison zoveel last hebben van haar rug dat we een punt achter haar seizoen hebben moeten zetten", zegt haar coach Ann Devries.

"Dit eindejaar zal ze geen toernooien meer spelen. En ze zal het seizoen 2024 ook niet in Australië beginnen, wat we wel hadden gehoopt."

Van Uytvanck keerde begin oktober terug in competitie tijdens het ITF-toernooi in Reims, dat ze won. De voormalige kwartfinaliste op Roland Garros in 2015 maakte haar rentree na een afwezigheid van acht maanden na een dubbele hernia in haar onderrug.

Op 17 oktober moest Van Uytvanck evenwel opnieuw opgeven met rugproblemen in de eerste ronde van het ITF-toernooi in Hamburg.

"De nieuwe deadline voor haar terugkeer is half januari," voegde haar coach toe. "Tot dan moeten we gewoon geduld hebben."