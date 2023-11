Is stilte in tennis een must? "Djokovic wekt de negatieve energie op om in zijn voordeel te gebruiken"

Novak Djokovic ging gisteren in de clinch met enkele Britse tennisfans in de Daviscup Finals tegen Groot-Brittannië. De Serviër kon het niet hebben dat iemand bewust riep, net toen hij wilde opslaan. Is het nog van deze tijd om stil te zijn tijdens tennisrally's vroegen wij aan tennisser Zizou Bergs en ex-tennisster Sabine Appelmans.

Novak Djokovic hekelde het gebrek aan respect. Het behoort tot de tennisetiquette dat het stil is tijdens de rally's.



"Dat is dé charme van het tennis", getuigt Zizou Bergs. "Het is iets magisch dat er na een punt superhard geroepen en getierd wordt. En net voor het volgende punt is het weer muisstil."



"Als ze zouden toestaan om te mogen babbelen, heb ik er vragen bij of dat tot een betere dynamiek zou leiden. Want dat is dé charme van het tennis."



Voor Bergs is het alles of niks. "Ofwel babbelt iedereen terwijl je punten speelt, dan stoort het niet."



"Maar als het de bedoeling is om stil te zijn en er roept dan iemand, dan ben ik het eens met Djokovic dat het heel onrespectvol is. Dat het heel storend is en dat het je afleidt."



"Maar als we bijvoorbeeld in een voetbalstadion zouden tennissen, raak je gewend aan het lawaai, het gezang en de muziek. Dan kunnen wij ons aanpassen..."

Voor mij is het alles of niks. Ofwel babbelt iedereen, dan stoort het niet. Maar roep je als het de bedoeling is om stil te zijn, dan is het heel onrespectvol. Zizou Bergs

Het hangt van land en event af waar het luider is, stelt Bergs. "In Azië is het vrij rustig en gemoedelijk. Italianen zijn hevige supporters en tennisgek, net zoals in Frankrijk. Dan gaat het er iets feestelijker aan toe.”

Op de US Open is er traditioneel meer lawaai van etende en drinkende mensen. "Persoonlijk stoort me dat niet. Op grandslamtoernooien spelen we vaker op de kleine baantjes. Daar lopen mensen heel de tijd langs. Daar passen we ons aan aan."



"De vraag is wat de organisatie toelaat. Wie klaagt, zijn meestal de iets meer prikkelbare spelers."



Zelf maakte Bergs ook al krijsende kindjes of jankende baby's mee. "Daar kan ik me aan ergeren. Ik snap niet dat die daar nog zitten met hun ouders."



Winnen of verliezen speelt ook een rol. "Als je wint, kan je er beter tegen. Als je niet aan het winnen bent, ben je prikkelbaarder voor afleidingen.”

"Djokovic wekt het op"

Anderzijds heeft Bergs ook liever een match met veel publiek dan een met 5 supporters. "De ambiance die tegen jou gebruikt wordt, daar kan je ook energie uit halen."

Bergs heeft zelfs de indruk dat Djokovic dat meer dan ooit doet. "Hij wekt het op en zo lokt hij nog meer dergelijke zaken uit."



"Het is à la Michael Jordan (NBA-basketballegende, red). Die moest ook geprikkeld zijn om het beste van zichzelf te geven."



"Djokovic lijkt het nooit zo fel gehad te hebben als eind dit jaar. En hij speelt het beste seizoen uit zijn carrière... Uit irritatie of zelfs haat haalt hij zeker energie."



(lees voort onder foto)

Appelmans: "Muisstil - zoals in coronaperiode - vinden spelers ook niet leuk"

Sabine Appelmans, eind 20e eeuw in de top 20 van de wereld, sluit zich bij dat laatste voorbeeld van Bergs aan. "Als speler surf je mee op de energie. Djokovic is er een meester in om de energie tegen hem in zijn voordeel te gebruiken. Dat zijn de echte goede."



Ook voor Appelmans gaat het om respect. “Dat zie je ook in andere sporten. In een voetbalstadion is veel lawaai. Maar als één iemand iets respectloos roept naar een voetballer, wordt die ook gek."



"De stilte bij een tennisrally is een vorm van respect. Op dat moment ben je met niks anders bezig. Rustig praten is wel geen probleem. Het gaat om respect voor spelers die op de baan staan. En Britse supporters die wat

gedronken hebben… "



"Een speler heeft ook zijn fierheid. Je staat daar om het publiek iets te laten zien. Als die dan aan het storen zijn, is dat niet fijn."



Appelmans speelt tegenwoordig veel padel. "Dat is een jongere sport. Ook daar wordt stilte gevraagd, maar toch voel je meer sfeer. De mensen voelen dat er wat meer kan.”



“Er zijn mogelijkheden om het wat losser te maken, maar er moeten ook regels zijn dat er tijdens de rally zelf niet geroepen wordt. Want als iemand uit het publiek roept, hoor je niet of dat bijvoorbeeld de ref is."

Ook bij padel wordt stilte gevraagd, maar toch voel je meer sfeer. De mensen voelen dat er wat meer kan. Sabine Appelmans