19-jarig toptalent wordt prof bij Soudal-Quick Step: "Alaphilippe was lovend over Wolfpack"

Ook op de mountainbike toonde Magnier al zijn talent met brons op het WK voor junioren in 2022.

De 19-jarige Fransman maakte al indruk bij de beloften met onder meer brons op het EK. Bij de junioren pakte hij twee ritzeges in de prestigieuze Giro della Lunigiana.

Dat Soudal - Quick Step al even interesse toonde in Paul Magnier, mag niet verbazen na een blik op zijn palmares.

"We volgden Paul al even tijdens zijn indrukwekkende periode bij de junioren en de beloften", vertelt CEO Patrick Lefevere. "Hij is veelzijdig en getalenteerd en heeft veel potentieel. Dat geeft ons vertrouwen voor volgend seizoen."



Magnier werd door zijn landgenoot Julian Alaphilippe warmgemaakt voor de Belgische ploeg. "Ik ben heel trots en blij dat ik deel uitmaak van dit fantastische team", vertelt hij.

"Alaphilippe was lovend over de Wolfpack. Ik hou van de klassiekers, dus ik weet dat ik op de juiste plek zit."