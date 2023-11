KIJKTIP - Een parcours vol blutsen en builen: lukt het de BelSevens om olympische droom waar te maken?

Rugby Sevens, de weg naar Parijs 2024

'Rugby Sevens, de weg naar Parijs 2024' vertelt het verhaal van een groep rugbyspeelsters die haar droom najaagt om in 2024 op de Olympische Spelen van Parijs te staan. Onze nationale damesrugbyploeg BelSevens speelt een jonge tak van rugby. Anders dan in de klassieke competitie spelen zij met 7 tegen 7, in wedstrijden van telkens 7 minuten. Rugby Sevens is een dynamische, aantrekkelijke en snelle sport. Sinds 2016 is het ook een olympische discipline. Deze documentaire volgt de dames en hun entourage een jaar lang op weg naar hun ultieme droom. Wat moeten de BelSevens hier allemaal voor opofferen op sportief vlak? Maar de focus ligt ook op de atypische manier waarop de BelSevens-ploeg begeleid wordt: voor coach Emiel Vermote en sportpsycholoog Eline Berings staan menselijkheid en mentaal welzijn centraal. Zij willen de zachte weg naar de top bewandelen. Lukt het de BelSevens om op deze manier een kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 binnen te halen?