Finlay Tarling - broer van - ontdekt de Gentse piste: "Ik moet mijn eigen pad volgen"

Joshua Tarling maakte dit jaar rechtstreeks de overstap van de junioren naar de profs bij Ineos Grenadiers. Het Welshe goudhaantje betaalde aanvankelijk nog wat leergeld, maar brak in de tweede seizoenshelft helemaal door.

De 19-jarige boomlange tijdrijder werd 3e op het WK en won het Europees kampioenschap. "Ja, hij heeft ook mij verrast, al kwam zijn succes anderzijds ook niet uit de lucht vallen", antwoordt broertje Finlay in het Gentse Kuipke.

Finlay, 17 jaar jong, rijdt deze week mee bij de jeugd in de U23-zesdaagse. "Ik weet tot wat Joshua in staat is."

"Ik ken zijn kracht, zijn technische bagage en zijn fysieke capaciteiten. Ik wist dat hij goed zou zijn, maar dat hij zo snel tot de beste tijdrijders zou behoren. Geweldig!"

Als broertje van probeert Finlay rustig te groeien. "Ik beschouw mezelf ook als een goeie tijdrijder, een renner met een stevige motor die een grote versnelling verkiest."