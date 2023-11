Trouwen in F1-stijl en befaamde "shoey" drinken: een greep uit het extravagante aanbod voor de GP in Vegas

Het moet het meest glamoureuze raceweekend aller tijden worden. De eerste GP in Las Vegas sinds 1982 zorgde met een spetterende openingsshow al voor verdeelde meningen. Toch stopt het spektakel naast het circuit daar niet. Een shoey, een nieuw kapsel, kaviaar en een trouwkapel: neem een kijkje in het knotsgekke aanbod voor Vegas '23.

What happens in Vegas ... De Formule 1 en Las Vegas halen dit weekend alles uit de kast om er een spetterende Grote Prijs van te maken. Alle aandacht gaat voor één keer niet volledig naar de coureurs, maar zowaar naar het gebeuren naast het circuit. De bekende Las Vegas Strip ademt Formule 1, maar dan anders ... Het enthousiasme bij de protagonisten is – behalve bij Max Verstappen – groot: Lewis Hamilton vindt het "geweldig om in Las Vegas te racen", voor Daniel Ricciardo voelt het alsof de paddock dan weer "in een film is beland". Ook voor de fans gaat een wereld vol glitter en glamour open.

Shoey

Clubs, casino's en restaurants zien hun kans en surfen mee op het F1-succes. Met allerlei activiteiten en exclusieve deals vermaken ze de fans die tot 's avonds moeten wachten op de actie op het circuit. Zo is er een speciale "Shoey Bar" geopend waar gasten een exclusieve raceschoen kunnen aanschaffen om vervolgens een "Shoey" uit te voeren. Een wat? Het ritueel – wereldberoemd geworden dankzij Australische bezieler Ricciardo – houdt in dat overwinningschampagne in een gedragen raceschoen wordt gegoten. Dat levert een "heerlijke" combinatie op. De fans kunnen nu de smaak van een overwinning ook eens proeven. Geen zorgen: de schoenen in kwestie zijn waterbestendig.

Ja-woord

De Formule 1 trekt werkelijk alles uit de kast om het spektakel te verzorgen en van het weekend één groot (financieel) succes te maken. Er wordt dan ook handig gebruikgemaakt van één van de grootste Vegas-clichés. Zo hebben de fans voor de eerste keer in de geschiedenis de mogelijkheid om elkaar het ja-woord te geven in ware Formule 1-stijl.

De organisatie laat niets aan het toeval over en heeft naast het circuit een echte huwelijkskapel op poten gezet met allerlei verwijzingen naar de sport. Een unieke kans voor smoorverliefde supporters. Daarna een "Shoey" om het te vieren?

Valtteri Bottas-kapsel

Het zou zeker niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn dat iemand terugkeert na een weekendje Las Vegas met een gênante tatoeage, een piercing of een nieuw kapsel. Wel, dit weekend kunnen de fans er bewust voor kiezen om een lookalike van Formule 1-coureur Valtteri Bottas te worden. De koele Fin is ondertussen bekend voor zijn kapsel, de zogenaamde "mullet" die vooral in Australië heel populair is en we ook hier steeds vaker in het straatbeeld zien. De volgende keer bij de kapper kan u onderstaande tweet laten zien als voorbeeld.

Wagyu en kaviaar