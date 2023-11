Eddy Snelders relativeert lof van Tedesco en ziet het bij één Duivel spoken: "Het is niet zoals bij zijn club"

"Debast speelde niet op zijn vertrouwde positie, maar had in het recente verleden grotere problemen op zijn beste plek bij de nationale ploeg. Dan zijn de vraagtekens op de rechtsachter niet plotseling weg, hé."

"Servië ging niet vol overtuiging in de duels en acteerde allerminst snedig. Achterin zijn de Belgen daardoor heel weinig onder druk gekomen. Je zag wel dat we het moeilijker kregen naar het einde toe - niet toevallig na de invalbeurt van Mitrovic en Tadic."

Spoken bij de spits

En wat met de middenvelders?



Heeft bijvoorbeeld Youri Tielemans - de jongste maanden teleurstellend bij de Duivels - zich kunnen herpakken?

"Ik vond hem alvast beter dan de vorige interlands", aldus Snelders. "Voor rust stuurde hij twee keer heel goed Openda weg. Het is fijn om te zien dat hij die klasse nog steeds in zich heeft. Richting het EK moet hij wel meer speelminuten maken bij Aston Villa, want in de tweede helft zakte hij weer weg."

"Vermeeren vond ik in vergelijking met zijn wedstrijden bij Antwerp dan weer minder aan de bal komen. Het spel ging een beetje aan hem voorbij. Was het daarom slecht? Zeker niet. Maar uitmuntend? Dat evenmin."

"Ach, Tedesco wil die mannen ongetwijfeld een beetje in de picture zetten om hun vertrouwen op te krikken, maar als analist ga ik daar niet in mee."