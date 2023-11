Tedesco zag enkele jonge Duivels hun kans grijpen: "We moeten hen vertrouwen geven"

"Het is nooit makkelijk om de juiste balans te vinden in vriendschappelijke wedstrijden. Jonge spelers komen vaak wat ervaring tekort, maar vandaag deden onder meer Al-Dakhil, Vermeeren en Debast het uitstekend."

"Ik kan over het algemeen heel tevreden zijn over de prestatie van het team en de individuen", oordeelt Domenico Tedesco na de wedstrijd. "Dit is een prestatie waarop we kunnen bouwen."

Die laatste, Zeno Debast, was de surprise van de chef op rechtsachter.

Een geslaagd experiment, als je het aan de bondscoach vraagt. "Ik had er al even geleden over nagedacht. Maar ook Zinho Vanheusden is een optie op die positie."

Ook Al-Dakhil maakte indruk op de bondscoach. "Hij heeft enorme snelheid. Al-Dakhil zit misschien wel bij de drie snelste verdedigers in Premier League. Hij kan herstellen wanneer het positioneel niet goed staat."

"Hij is steeds kalm en lijkt niet 21 jaar. Hij is niet de sterkste, maar heeft tijd om te groeien. We moeten vertrouwen tonen in hem", sluit hij de lofzang af.

Op naar zondag, dan maar. Bij winst een mooi einde van de kwalificatiecampagne én bovendien een jaar Tedesco zonder nederlaag.

"Maar het is belangrijker om in de eerste pot te zitten voor de EK-loting. We zullen ons uiterste best moeten doen tegen een stug Azerbeidzjan."

Durft Tedesco ook dan zijn jonge pionnen in de strijd gooien?