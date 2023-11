Kipsta-bal zal van 2024 tot 2027 ook in Europa League en Conference League rollen

In de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League, de Lotto Super League, de Croky Cup en de elitejeugdreeksen zijn ze ondertussen al enkele maanden gewoon aan de Kipsta.



België volgde in het zog van de Ligue 1 en de Ligue 2 in Frankrijk. "Onze bal voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen van de FIFA en staat garant voor attractief voetbal en veel doelpunten", vertelt Vincenzo Verhoeven, ex-profvoetballer en verantwoordelijke voetbalclubs bij Kipsta (Decathlon België).



"Na eerder al in het Franse en Belgische voetbal zijn we nu bijzonder trots om ook onze intrede te maken bij de Europese bekercompetities."