Camara en Portland verliezen in verlenging bij Sacramento, San Antonio weer zwaar onderuit

Portland is tegen een 5e nederlaag aangelopen in Sacramento. De hele wedstrijd lieten de Kings en de Blazers elkaar amper los. Het dubbeltje kantelde nu weer de ene dan weer de andere kant op. Finaal gingen de bezoekers kopje-onder in de extra tijd: 121-118. Opvallend vannacht was de 2e zware nederlaag van de Spurs deze week, nu met 126-105 in New York.