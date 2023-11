WR-houder Kiptum wil in Rotterdam marathongrens verleggen: "Maar onder 2 uur is nog niet voor nu"

Op 8 oktober schreef Kelvin Kiptum atletiekgeschiedenis. De amper 23-jarige Keniaan - piepjong in marathontermen - verpulverde het toenmalige wereldrecord van 2u01'09" van legende Eliud Kipchoge. Kiptum liep in Chicago meer dan een halve minuut sneller dan zijn landgenoot. "Of Kipchoge mij al gefeliciteerd heeft? Nee", vertelde Kiptum in Rotterdam, waar hij woensdag zijn deelname aan de marathon van Rotterdam toelichtte. "We hebben het beiden superdruk, dus dat is normaal." Kiptum is nu zodanig dicht bij de magische tweeuurgrens gekomen, dat een duik eronder mogelijk lijkt. Zijn Belgische manager Marc Corstjens ziet het gebeuren. "Natuurlijk is daar bij de contractonderhandeling met Rotterdam rekening mee gehouden", aldus Corstjens. Het parcoursrecord staat in Rotterdam op naam van Bashir Abdi met 2u03'36", tevens het Europees record. Abdi liep die toptijd in april van dit jaar.

Enorme trainingsvolumes

Is de tweeuurgrens haalbaar? Zelf blijft Kiptum nog rustig. "Hopelijk kan ik mijn wereldrecord er verbeteren, maar onder de twee uur lopen is misschien nog niet voor nu", klinkt het.

"Ik wil eerst goed presteren in Rotterdam, daarna op de Spelen focussen, en daar een medaille winnen. Liefst de gouden. Wat er daarna mogelijk is, zien we nog wel."

Vaak loop ik 's morgens 25 kilometer en in de namiddag nog twaalf, dus op weekbasis kom ik tussen 250 en 280 kilometer uit. Kelvin Kiptum