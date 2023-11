Ja/nee-vraagjes aan uitblinker Cameron Puertas: "Hij is fel, agressief, heeft goeie voeten en denkt snel"

Soms zeggen cijfers veel: vorig seizoen was Cameron Puertas in 29 competitiewedstrijden goed voor 794 minuten actie, 4 goals en 1 assists. Na 13 speeldagen dit seizoen zit de Spaanse Zwitser van Union aan 1.008 minuten, 2 goals en 9 assists. Tijd voor de ja-nee-vraagjes in Extra Time.

Als iemand na het sluiten van de transfermarkt zou gezegd hebben dat Union 3 maanden later op kop zou staan, zou jij hem dan geloofd hebben? Puertas: "Ja."



Dacht je deze zomer zelf aan een vertrek, omdat je vorig seizoen niet veel mocht spelen?

Puertas: "Ja, dat speelde ergens in mijn hoofd. Maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb."



Is een trainer die je laat spelen sowieso beter dan een trainer die je op de bank zet?

Puertas: "Nee."



Is het mogelijk om niet van Union te houden, als je er ooit gespeeld hebt?

Puertas: "Nee, dat is onmogelijk."

Voorts zag de 25-jarige aanvallende middenvelder van Union ex-maatje Teddy Teuma al ongelooflijk bezig in Reims en wil hij desgevallend wel eens zijn keeperskwaliteiten tonen, mochte Moris ooit eens rood pakken. Puertas was namelijk doelman tot zijn 13e.



"Puertas is de natuurlijke vervanger van Teuma"

Met de vele vertrekkers kreeg én greep Cameron Puertas zijn kans. "Hij is van match 1 aan een topseizoen bezig. Hij is de natuurlijke vervanger van Teuma", gaat Filip Joos dieper in op de uitblinker bij de competitieleider.



In de winter van 2022 overgenomen van Lausanne werd hij vorig seizoen door Karel Geraerts vooral gebruikt als supersub. Onder Alexander Blessin is hij een absolute sterkhouder en de assistkoning in de JPL.



Gert Verheyen: "Puertas speelt iets hoger dan Teuma, maar hij doet het fantastisch goed."



"Maar wat ik aan hem zo bewonder, is dat hij zo kalm gebleven is op het moment dat hij veel op de bank zat, vaak invalbeurten kreeg, waarin hij dan nog vaak beslissend was en goals maakte, maar er geen spel van maakte dat hij de week nadien weer op de bank moest zitten."

Puertas is niet snel, maar hij denkt snel. Filip Joos