BEKIJK: Antwerp komt twee keer goed weg tegen Genk: "Dan zit het even mee"

Strafschop voor Genk of niet?

"Niet daardoor dat we verloren hebben"

Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft ging KRC Genk-aanvoerder Bryan Heynen neer in de zestien na een duidelijke duwfout van Coulibaly.

Scheidsrechter Lothar D'Hondt zag er geen graten in, maar werd door de VAR toch naar het scherm geroepen. Een strafschop hing in de lucht op de Bosuil, maar D'Hondt wees verrassend niet naar de stip.

Op de persconferentie na de wedstrijd waren beide coaches het eens. "We komen verdiend op 3-0, maar daarna mogen we niet klagen over een paar momenten", kijkt Mark van Bommel terug. "Dan zit het even mee".

"Mark heeft veel meer ervaring, dus ik geef hem groot gelijk", treedt Wouter Vrancken zijn collega met een kwinkslag bij. "Het is gewoon duidelijk, maar blijkbaar niet. Bryan werd gewoon met twee handen tegen de grond gewerkt."

Vincent Janssen werd in het begin van de tweede helft niet van het veld gestuurd na een harde tackle op Joseph Paintsil. "Joske speelde de bal en pas daarna komt de tackle met de voet vooruit. Ze spreken over rood boven de enkel en geel op de enkel, maar ook de intensiteit moet toch tellen?"

Toch wil Vrancken de nederlaag van zijn club niet op deze cruciale fases steken. "Het is niet daardoor dat we verloren hebben. De eerste tien minuten hebben ons de wedstrijd gekost."