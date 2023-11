Bekende bokstrainer Rony Van Eesvelde (75) sterft tijdens Boksgala in Koksijde

Van Eesvelde was gisteren aanwezig op het Boksgala in Koksijde. Hij stond er in de hoek van zijn poulain Denis Drageci en zakte plots ineen tijdens de tweede van twaalf ronden.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar een reanimatie van anderhalf uur mocht niet baten.

Van Eesvelde was een icoon in de (Belgische) bokswereld. Hij trok meer dan 20 jaar lang op met Ismaïl Abdoul als diens manager en trainer. Hij was bezig aan zijn laatste maanden en zou in januari stoppen met coachen.