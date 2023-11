Thomas Müller na verrassende uitschakeling Bayern: "Een harde klap"

FC Bayern München verslikte zich gisteravond in 1. FC Saarbrücken. De derdeklasser won het bekerduel met 2-1.

Na de match moest doelpuntenmaker Thomas Müller het gaan uitleggen bij de supporters van Bayern. Hij was een van de weinige spelers die het aandurfde.

"In voetbal kan je al eens een match verliezen, maar wat niet te begrijpen valt, is dat we maar met 3 à 4 spelers de supporters respecteren", zei Müller.

"Zij rijden midden in de week honderden kilometers om ons aan te moedigen. Dan kan je op z'n minst wat teruggeven", vindt de 125-voudige international.