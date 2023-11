Slaat OHL Anderlecht nog meer uit koers in 1e clash bij de vrouwen? "Revanchegevoelens proberen weg te duwen"

"Maar dit is wel een andere groep, met andere speelsters", verwijst hij naar de facelift die OHL in het tussenseizoen heeft doorgemaakt. "We moeten bij de speelsters die hier wel waren die revanchegevoelens proberen weg te duwen."

Eerst even terugspoelen: OH Leuven lag vorig seizoen bijna het hele seizoen in poleposition, om uiteindelijk met de finish in zicht nog voorbijgestoken te worden door Anderlecht, dat zo zijn 6e titel op een rij veroverde.

Verrast door de start vs. geen paniek

OH Leuven heeft die zomerse veranderingen als beste verteerd. Het verloor nog niet en speelde enkel gelijk tegen Genk.



"We zijn een beetje buiten verwachting goed gestart", zegt Coenraets. "Alleen weten we als geen ander dat de reguliere competitie maar een kleine rol speelt in de titelstrijd."

"We spelen dit seizoen nog een paar keer tegen Anderlecht. Over 4 of 5 maanden zullen we ons deze match misschien al niet meer herinneren."

Ook Mattheus weet dat de weg nog lang is. "Vorig jaar stonden we op een gegeven moment 7 punten achter, nu zijn dat er 5."

"Er is dus zeker nog geen paniek. Ons spelniveau is degelijk tot goed, daar trekken we ons aan op. Al mogen ons natuurlijk ook niet te veel misstappen meer veroorloven."

"In de breedte is er iets meer kwaliteit bij ons dan vorig jaar. We moeten wel nog heel veel stappen zetten om daar een goeie ploeg van te maken. Zaterdag zullen we alvast weten waar we staan."