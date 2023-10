Eden Hazard trakteert kinderen op avondje Ballon d'Or en wordt zelf fotograaf met dienst

"Ik probeer zo veel mogelijk te genieten van het leven. Op dit moment mis ik het voetbal nog niet", deelt een stralende Eden Hazard op de rode loper van de Gouden Bal.

De voormalige ster van Chelsea, Real Madrid en de Rode Duivels maakte op aandringen van zijn kinderen de trip naar Parijs.

"Ze vroegen me of ze eens naar de Ballon d'Or mochten gaan", lacht de Belg. "Ik zei: oké, we gaan naar Parijs!"

Daar had hij niet verwacht dat hij ook plots fotograaf zou moeten spelen voor zijn kroost.

Wanneer zijn kinderen internetfenomeen "Speed" - een Amerikaanse YouTuber die bekend is geworden door zijn verafgoding van Cristiano Ronaldo - tegen het lijf liepen, moest Hazard achter de camera plaatsnemen.

Dat deed hij met de lach. Zeker omdat de internetsensatie zelf een foto vroeg aan de ex-dribbelkont.