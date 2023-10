BEKIJK: Pogacar zet finale op zijn kop, maar Jasper Philipsen knalt naar overwinning in Singapore

Of het nu de eerste of de laatste dag van het seizoen is. Of het nu de Tour of een na-Tourcriterium in Singapore is. Tadej Pogacar zit op zijn fiets om finales te kleuren.



Op het lokale circuit in de straten van Singapore trok de Sloveen solo ten aanval. Lang leek hij op weg naar de overwinning, maar in de laatste kilometer werd hij alsnog bij de lurven gevat.



Door Peter Sagan - die een lange lead-out verzorgde -, nota bene.



Jasper Philipsen en Mark Cavendish bedankten hem voor het voorbereidende werk en maakten er al sprintend een tweestrijd van. Meteen pakte onze landgenoot enkele lengtes, die Cavendish het hoofd (letterlijk) deden buigen.



Pogacar sprintte in hun zog nog naar de derde plek. Hij had gisteren op een tuktuk nochtans het goede voorbeeld gekregen van zijn ex-ploegmakker Philipsen (zie hieronder).