Meer dan 4 dagen 24 op 24 lopen? "Je hoeft niet gek te zijn, maar het helpt wel"

Meer dan 4 dagen elk uur 6,7 km lopen: dat is wat 8 ultralopers deze week in de Verenigde Staten voor mekaar hebben gekregen. Merijn Geerts en Frank "The Tank" Gielen vertegenwoordigen ons land in die top 8 van het WK. "De laatste nacht hebben ze me moeten zeggen waar ik was", blikt Gielen terug op zijn 97 rondes, goed voor 650 km. Geerts klokte af op 100 rondes of 670 km.

De voorbije dagen hebben 75 ultralopers in Bell Buckle - Tennessee (VS) deelgenomen aan het WK Backyard Ultra. Frank "The Tank" Gielen was er een van. De 43-jarige ultraloper werd 8e met 97 rondes of 650 km op de teller. "Of je gek moet zijn? Dat hoeft niet, maar het helpt wel", lacht Gielen.We bellen hem ruim 24 uur na de slopende wedstrijd. Zijn stem heeft het begeven en zijn benen zijn helemaal volgelopen. "Ik kan wat waggelen", vertelt Gielen, die de koning te rijk is. "Hier heb ik voor geleefd. Bij de kinesist werkte ik oefeningen af voor sterkere benen, ik ben op gelijkaardige omlopen met gelijkaardige hoogtemeters gaan werken, ik heb gezond gegeten en gedronken, elke dag heb ik 100 push-ups uitgevoerd, ik heb mentale oefeningen afgewerkt en ik ben uiteraard elke dag gaan lopen." Per week liep Gielen minstens 100 km tijdens de voorbereidingen. "Mijn zwaarste weken gingen naar 150 km, in een rustige week hield ik het bij 90 km."

Frank Gielen (l) staat klaar voor de start.

Dplusdinsdag

Het parcours in de Verenigde Staten is niet vlak. Daarom zoeken Merijn Geerts en Frank Gielen ook hellingen op in hun streek.

"Dat doen we tijdens Dplusdinsdag! Elke dinsdag gaan we met een groep ultralopers klimmen in het Leuvense", legt Gielen uit. Een concept dat succes heeft. "Ondertussen is er ook een Dplusdinsdag in Gent en in Limburg. Met z’n allen die hellingen overwinnen, dat helpt je vooruit."

Go with the flow

Elk uur lopen, hoe houd je dat vol? Frank Gielen: "Elke ultraloper doet dat op zijn manier. Karel Sabbe is gekend voor zijn uitgekiend plan. Hij loopt heel stijlvol en werkt alles zo egaal mogelijk af." "De Australische topper Phil Gore liep zijn 6,7 kilometer snel om zoveel mogelijk te slapen." Hij liep 100 rondes, net als Merijn Geerts. "Normaal slaap ik nauwelijks tijdens een ultraloop, maar deze keer had ik last van de jetlag en heb ik toch wat dutjes gedaan." Gielen: "Ik pakte de Backyard Ultra op gevoel aan. Als ik me goed voelde, ging ik hard. Voelde ik me slecht, dan deed ik het langzaamaan." De 100 rondes van Geerts volstonden niet voor de winst. De Amerikaan Harvey Lewis legde er 108 af. "Ik wilde het WK winnen, maar dat is dus niet gelukt", vertelt Geerts, die 6e werd. "Het is ongelooflijk hoe sterk er gelopen is."

"6 minuten slaap"

Frank Gielen kraakte na 97 rondes, een fikse verbetering van zijn persoonlijk record dat op 67 rondes stond. "Ik heb nauwelijks mijn benen gevoeld", getuigt hij. "Tot die 98e ronde. Toen was ik uit de zone en deed alles plots pijn." "De kunst van het ultralopen is het afzien zo lang mogelijk uit te stellen", legt Merijn Geerts uit. "Het is anders dan een marathon. Als het op die afstand misloopt, zal je je doel niet halen. In een ultraloop kan je een dip wel overleven. Ultralopen bestaat uit pieken en dalen."

Merijn heeft me een volledige ronde moeten vertellen waar ik was, wie ik was en wie die andere lopers waren. Ik was helemaal weg. Frank Gielen

"De nachten waren het zwaarst", gaat Gielen voort. "Vooral de laatste nacht. Toen wist ik het even niet meer."

"Merijn heeft me een volledige ronde moeten vertellen waar ik was, wie ik was en wie die andere lopers waren. Ik was helemaal weg."

"Dat viel best mee", vindt Geerts. "Ik heb hem de weg moeten wijzen. Voorts hebben we goed gepraat met mekaar."

De minuten die de lopers over hebben, kunnen ze eten en slapen. "6 minuten slaap zal mijn record geweest zijn", lacht Gielen. "Met mijn ogen open."

"Ik heb deze keer 5 tot 12 minuten geslapen", telt Geerts na. "Ontwaken was het moeilijkst. Gelukkig kon mijn vrouw me vertellen wat ik moest doen: lopen."

Wereldrecord: 108 rondes of 724 km

Na meer dan 4 dagen kunnen Geerts en Gielen bijslapen. Om te dromen van een nieuwe deelname? Gielen: "Zeker! Dan ga ik voor die 100 rondes. Samen met die prachtige Belgische ploeg. Zonder hen had ik het nooit zo lang volgehouden." "Een topploeg", beaamt Geerts, die benieuwd is waar de Backyard Ultra zal eindigen. "Enkele jaren geleden lag het wereldrecord op 75 rondes, nu zijn het er al 108." Dat is 723,6 km. "De lat kan zeker nog hoger", gelooft Geerts, die vorig jaar met 676,7 km zijn record liep.