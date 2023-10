Met de complimenten van Van Persie himself: verbluffende volley van 17-jarige Welshman gaat viraal

De amper 17-jarige Mason Evans maakte zijn wereldgoal al op 30 september, in de wedstrijd tegen Seven Sisters.

Zoals Robin van Persie in zijn beste dagen nam hij een voorzet in één tijd op de slof, de volley verdween enig mooi in doel.

Vorige week werd het pareltje op sociale media gedeeld op een account dat knappe goals uit de lagere afdelingen van het voetbal verzamelt.

Dankzij een repost van Robin van Persie himself gaat Evans' goal nu terecht viraal. Meteen een kanshebber op de Puskas Award?