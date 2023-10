Belgian Diamonds schatten kansen op WK in: "Wordt een heksenketel tegen Taiwan"

Taiwan is het gastland van het 12e WK korfbal. Tot nog toe haalden België en Nederland telkens de finale, wat alleen in 1991 een Belgische wereldtitel opleverde.

Het Turkse varkentje werd vandaag gewassen, Hongkong mag in de volgende groepswedstrijd in principe ook niet al te veel problemen opleveren voor de Belgian Diamonds.

Maar onze korfballers zijn op hun hoede. "Als alles normaal verloopt, ontmoeten we in de halve finales thuisland Taiwan", weet aanvoerder Jordan de Vogelaere.

"De geschiedenis leert ons dat dat een close game zal worden. Ze zijn te duchten en het publiek zal gek doen. Het wordt een heksenketel, wij zullen hun grootste vijand zijn."

"Het wordt een mooi ijkpunt voor ons als groep. Als we doen wat er gevraagd wordt en als we samenwerken, dan volgt het resultaat."

En dan wacht normaal Nederland in de finale? "Of we hen kunnen kloppen? We moeten eerst nog voorbij enkele landen en dus zeker voorbij Taiwan", waarschuwt ook bondscoach Detlev Elewaut.

"We staan hier met een nieuw en jong team. Ik denk dat we nog sterker kunnen worden, maar we moeten afwachten in hoeverre we weerwerk kunnen bieden."

"We zijn bezig met een traject en we laten dit WK niet afhangen van een zege of een nederlaag."