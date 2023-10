Is Antwerpen ook voor verlegen reus "Gio The Giant" de perfecte etalage?

Giovanni Mpetshi Perricard doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar Antwerpen is de voorbije jaren al vaker vruchtbare grond geweest. De 20-jarige Fransman wipte gisteren David Goffin op de European Open en staat voor het eerst in de kwartfinales van een ATP-toernooi. Wie is het Franse opslagbeest?

"Er viel amper iets tegen te beginnen", zuchtte David Goffin gisterenavond na zijn nederlaag in de 2e ronde van de European Open. Goffin, nummer 105 op de ATP-ranking, verloor van Giovanni Mpetshi Perricard, nummer 226 op de lijst. Geen verrassing gezien het bijzonder bleke jaar dat Goffin draait en al zeker geen surprise voor wie de wedstrijd gisteren zag. Onze landgenoot incasseerde gisteren de ene na de andere kanonservice. Pas bij het 4e opslaggame van "Gio The Giant" kon Goffin een eerste puntje op zijn service afnemen. "Qua opslag kan je hem naast John Isner of Ivo Karlovic plaatsen. Als hun opslag draait, is het erg lastig om er iets tegen in te brengen."

Giovanni Mpetshi Perricard is geboren in Lyon.

Mpetshi Perricard is kwartfinalist in Antwerpen, een primeur in zijn carrière. En zeggen en schrijven dat zijn deelname aan de kwalificaties in de Koekenstad een hindernissenparcours was. "Pas een kwartier voor zijn eerste kwalificatiewedstrijd vernam Mpetshi Perricard dat hij om 12 u moest spelen", zette de European Open op X zijn ongewone aanloop nog eens in de verf. Ondanks zijn imposante gestalte - 2,03 meter - typeert de Fransman zichzelf als "zeer verlegen". "Jullie zien een grote kerel, maar ik ben erg verlegen. Dat ben ik altijd al geweest", vertelde hij dit voorjaar. "Bij mijn vrienden valt het mee, maar bij mensen die ik niet ken, valt het meer op."

Nieuwe Franse generatie

De Franse reus kan maar beter wennen aan een carrière in de schijnwerpers. Het toernooi van Antwerpen heeft niet de meest imposante deelnemerslijst op het ATP-circuit, maar strikte de voorbije jaren steevast jonge talenten die er hun neus aan het venster staken. Stefanos Tsitsipas, wereldtopper en het uithangbord van deze editie, zal Antwerpen eeuwig blijven koesteren. Ook Jannik Sinner en Frances Tiafoe zullen de European Open altijd een warm hart toedragen. En nu is er dus misschien Giovanni Mpetshi Perricard. Voor de Fransen klinkt het alvast als muziek in de oren. Met tieners Luca Van Assche en Arthur Fils wordt het trio bestempeld als de toekomstige vaandeldragers, opvolgers van Gael Monflis, Richard Gasquet en Jo-Wilfried Tsonga. Zijn maatje Fils is zelf ook kwartfinalist in Antwerpen. Samen wonnen ze het dubbelspel op Roland Garros 2021 bij de junioren. "We stuwen elkaar vooruit", klinkt het. Al laat het opslagkanon zich graag inspireren door een grootheid uit de NBA: "Ik ben een superfan van LeBron James. Ik bewonder zijn toewijding, hoe hij ook naast het basketbalveld blijft werken. Hij presteert altijd als hij onder druk staat."

Als tiener keek hij op naar landgenoten Tsonga en Monfils.