David van der Poel zwaait af met 2e plaats in Sluitingsprijs Putte-Kapellen: "Dit was mijn laatste koers"

De 88e editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen is in het mandje van Coen Vermeltfoort beland. De 35-jarige Nederlander kon als snelle spits de dominantie van zijn team VolkerWessels afronden. David van der Poel (31) eindigde in eigen dorp als runner-up en hing nadien zijn fiets aan de haak.