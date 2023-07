David van der Poel lacht: "Ik heb lang getwijfeld over Mathieu in mijn Tourmanagerploeg"

Terwijl Mathieu van der Poel de Ronde van Frankrijk rijdt, volgt zijn broer David de Tour op de buis. Om te supporteren voor zijn teammaats van Alpecin-Deceuninck én om om te scoren met zijn Tourmanagerploeg. "In de Giro ben ik als 20e geëindigd in de algemene eindstand, in de Tour draait het wat minder", vertelt David van der Poel.

Mathieu van der Poel zit in volle Tourmodus. "Ik ook", vertelt zijn 3 jaar oudere broer David, "maar dan als aandachtig kijker. In de voormiddag train ik, na de middag volg ik de Tour." "Er wordt elke dag hard gekoerst, alsof het de laatste dag is", ziet Van der Poel, die al 4 keer heeft kunnen juichen voor de buis, 4 keer voor Jasper Philipsen. "Dat we 4 keer prijs hebben, is geen verrassing voor mij. Wel dat we meteen 3 zeges in de eerste week hebben geboekt." Zijn broer Mathieu van der Poel knapt mooi werk op als lead-out. "Iets wat ik ook graag doe in de ploeg, zij het op een ander niveau." "Daarom begrijp ik dat Mathieu zich wegcijfert, zeker voor Jasper. Met hem is de kans op een overwinning groot."

Tip: Clément Berthet

David van der Poel is ook een fervent speler van Sporza Wielermanager. "Ik verdiep me er graag in. Niet alleen in de toppers, maar ook in de andere renners", vertelt hij. "In de Giro ben ik op de 20e plaats in de eindstand geëindigd", glimt de renner. "Misschien heb ik wat geluk gehad. Van bij het begin heb ik de goede klassementsmannen gekozen, renners die niet uitgevallen zijn. Behalve Remco Evenepoel dan, maar die heeft nog goed gescoord in week 1." Van der Poel gaat graag op zoek naar verrassingen in het spel. "In de Tour draait het wat minder dan in de Giro. Ik geniet er wel van als een renner zoals Clément Berthet scoort." "Ik wist dat hij uit de mountainbikewereld komt en over goede klimmersbenen beschikt."

De Franse klimmer Clément Berthet scoort goed in de Tourmanagerploeg van David van der Poel.

"Mathieu in mijn ploeg? Helaas (lacht)"

Clément Berthet (AG2R-Citroën) finishte zondag als 5e op de Puy de Dôme. Dinsdag scoorde hij weer punten door in de top 20 te eindigen. Hoe scoort Mathieu van der Poel? "Die staat helaas in mijn ploeg", grijnst David van der Poel. "Ik heb lang getwijfeld om mijn broer te selecteren. Hij kost wat en in deze Tour zag ik hoogstens 4 kansen voor hem om het af te maken."

Pogacar en Vingegaard voeren de virtuele Tourploeg van David van der Poel aan. "Samen met Hindley."

"Daarnaast staan ook Skjelmose en Ciccone in de ploeg. Zij hadden goed gereden in Zwitserland. Jasper Philipsen en Wout van Aert zijn de sprinters in mijn Tourploeg."

Poupous auto

Vorig weekend bracht de Tour een hommage aan Raymond Poulidor. Kleinzoon Mathieu van der Poel was zichtbaar ontroerd. "Een heel mooi eerbetoon", vindt ook David van der Poel. "Het toont aan dat hij niet alleen als renner, maar ook als mens heel hard geapprecieerd wordt." "Op zulke momenten nemen de emoties het over, bij mij en mijn broer. Toen ik de beelden zag, kreeg ik het ook moeilijk. Dat is niet zozeer verdriet, wel trots en blijdschap." Mathieu kreeg in de Tour een koersfiets van zijn opa mee, David heeft een auto geërfd van Raymond Poulidor. "En die bolde nog heel goed", vertelt Van der Poel. "Hij had al wat jaren op de teller, maar mijn opa was altijd trots en zuinig op zijn spullen." "Ik heb er nog 2 jaar mee kunnen rijden, heel symbolisch voor mij."

"Ze houden me er niet bij als broer van"

David van der Poel (31) koerst sinds dit jaar voor het continentale team van Alpecin-Deceuninck.

"Ik rijd er nog altijd het programma dat ik graag rijd", legt hij uit. "Geen WorldTour-koersen, maar die heb ik nauwelijks gereden in mijn carrière."

"Ze houden me er ook niet bij als broer van. Een voorkeursbehandeling hoef ik niet. Dat zou ik niet willen", stipt hij aan.

"Ik voel nog steeds appreciatie binnen de ploeg", gaat David van der Poel voort. "Dat is fijn."

"Mijn contract loopt dit jaar af, maar ik hoef me in principe geen zorgen te maken. Ik ben bijna meubilair in de ploeg." "We weten wat we aan mekaar hebben en zullen zeker nog over de toekomst praten. Misschien blijf ik als renner aan boord, misschien vul ik een andere rol in." Om te sleutelen aan fietsen? "Neen, dat is niets voor mij", antwoordt Van der Poel. "Ik heb andere ambities." Als ploegleider? "Dat zou me beter liggen, maar dan op de langere termijn. Ik kijk er niet meteen naar uit om weer zo vaak van huis te zijn." "Ik ben wel een organisator. Ik plan graag." "Onze reis- en koersschema's ken ik van buiten. Dat moet je aan renners zoals Mathieu niet vragen. Hij weet soms niet waar we starten, wanneer we starten of hoe lang een koers is (lacht)."

David van der Poel: "Ik ben bijna meubilair in de ploeg."

