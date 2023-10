Squash-zusjes Gilis dromen luidop van eerste Spelen: "We gaan voor een medaille in LA"

"Het is echt een droom die uitkomt", vertelt Nele Gilis over het nieuws. "Tot vandaag leek die droom nog zeer onbereikbaar."

De Belgen zullen dan wel al zeker moeten afrekenen met Egypte, "het squashland bij uitstek", vertelt Gilis. "Mensen schrikken steeds wanneer ik dat zeg, maar daar is squash de nummer 1 sport van het land."



Toch moet het Belgische duo nog even op zijn honger blijven zitten. Pas over vijf jaar zou hun olympische droom in vervulling kunnen gaan. Tinne Gilis is dan 31 jaar, Nele 32.



"Hopelijk zijn we dan op onze piek. In het squash bereiken de meeste Europese vrouwen hun top wanneer ze begin de dertig zijn. Of dat maak ik mezelf toch wijs", knipoogt ze.



Ideale timing, dus. Ook om wat meer aandacht te genereren voor de sport zelf, die lang onderbelicht bleef in België.



"Nu we olympisch worden, hopen we wel op wat meer naamsbekendheid voor de discipline. Dit kan de sport alleen maar ten goede komen."