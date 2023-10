Israëlische kampioen koerst met gemengde gevoelens in China: "Eigenlijk wil ik naar huis"

Hoe voelt Israëlisch kampioen Itamar Einhorn zich vandaag voor de 3e rit in China? "Ik heb gemengde gevoelens. Ik probeer zo goed als mogelijk te koersen. Als het tempo hoog is, ligt mijn focus op de wedstrijd. Maar de voorbije 2 dagen was het makkelijk in het peloton, toen gingen mijn gedachten naar de situatie. Het was lastig om dan in het slot weer de focus te hebben. Ik ben hier zeker niet op mijn best."



"Mijn familie is oké. Ik ben bezorgd om de situatie in Israël en ook wereldwijd. We zagen namelijk ook al wat aanvallen in Europa. Als het zo doorgaat, zal er niemand veilig zijn", klinkt het doemdenkend.



Vorige week eindigde de sprinter tweede in een rit in de Ronde van Hainan, maar aan winnen in Guangxi denkt hij niet: "Het deelnemersveld is hier veel sterker. Bovendien is het een gekke situatie, ik wil naar huis."



Als kampioen rijdt hij rond in de Israëlische vlag. "Ik wil die tonen in het peloton en aan iedereen duidelijk maken dat we vrede willen."