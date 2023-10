India wil de Olympische Spelen van 2036 organiseren. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi vandaag bij de opening van de 141e sessie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Mumbai aangekondigd.

"India is erg enthousiast over het idee om de Olympische Spelen te organiseren en zal daarvoor kosten noch moeite sparen", stelt Modi.

India is met 1,4 miljard inwoners het land met de meeste inwoners ter wereld. Het heeft nog nooit de Olympische Spelen georganiseerd.

Modi liet zich niet uit over de kandidaat-gaststad. Volgens plaatselijke media zouden de Spelen - mits toekenning door het IOC - plaatsvinden in Ahmedabad in Gujarat, de deelstaat waar de premier geboren werd.

Na Japan (Tokio), Zuid-Korea (Seoel) en China (Peking) zou India het vierde Aziatische land zijn dat de Spelen mag ontvangen.