Egyptische nummer 2 van de wereld neemt na Tinne Gilis ook zus Nele Gilis te grazen op US Open

Hania El Hammamy is de nummer 2 van de wereld en had in de vorige ronde ook al Tinne Gilis (PSA-10) uitgeschakeld.

Nele Gilis (PSA-6) kon in de kwartfinales dus revanche nemen voor haar zus. Maar zover liet El Hammamy het niet komen. De Egyptische klaarde de klus in 3 felbevochten sets: 11-9, 11-8 en 11-7 in 54 minuten.

"Ik ben in de wolk met deze overwinning in 3 sets, want Nele is een enorm fysieke speelster. Het was een dubbeltje op zijn kant", aldus El Hammamy.