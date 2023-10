Vittoria Bussi stelt uurrecordpoging uit tot vrijdag: "Het lijkt wel Kerstmis"

Vittoria Bussi wil het uurrecord bij de vrouwen weer op haar naam zetten, maar ze zal vandaag geen rondjes draaien op de piste in Aguascalientes.

Om zo'n aanval te doen slagen, moeten alle omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. Denk dan aan onder meer de luchtdruk en de temperatuur in de velodroom.

De thermometer zou geen duwtje in de rug hebben gegeven in Mexico, waardoor Bussi haar poging afblaast. Het is er te koud.

"Het lijkt wel Kerstmis", schrijft ze op Instagram over de plotse terugval op de thermometer.

Vrijdag volgt een herkansing.