Tadej Pogacar vocht tegen de krampen richting triomf in Lombardije: "Ik dacht even: nu is het over"

"Ik heb enorm genoten van de laatste kilometers, ook al deed het zo veel pijn."

Een meer dan opgeluchte Tadej Pogacar straalt tijdens het flashinterview na zijn derde triomf in Lombardije in evenveel deelnames.

De Sloveen moest de pijn van krampen verbijten: "Eerst kwamen er krampen in mijn rechterbeen, nadien in mijn linkerbeen. Ik dacht even: nu is het is over."

"Ik koos ervoor om iets minder kracht te zetten en meer te focussen op de aerodynamica."