Simone Biles lacht om foutje dat haar bijna wereldtitel kostte: "Zo onhandig ben ik normaal enkel buiten de turnzaal"

Met de Olympische Spelen van Tokio, waar ze geteisterd werd door de "twisties", leek Simone Biles de laatste pagina van haar droomboek geschreven te hebben. Maar op het WK in Antwerpen maakte de turnkoningin duidelijk dat er nog een stevig hoofdstukje zal bijkomen.



Met het Amerikaanse team veroverde ze goud en daar deed ze nog een titel in de allroundcompetitie bovenop, haar 21e WK-titel en 34e medaille, allebei records.

"Dit betekent alles voor mij", zegt de immer positieve en lachende Biles. "Sterkte, doorzettingsvermogen, ... Het is een heel gevecht geweest om hier te staan. Ik voel me weer vol vertrouwen en klaar om op het hoogste niveau te strijden."



Over het aantal titels en medailles dat ze al heeft gewonnen, wil ze zelf niet te lang nadenken. "Het komt wel regelmatig naar boven in mijn therapie en dat zijn steeds emotionele momenten."

"Het is opwindend als je erover nadenkt wat ik al gedaan heb in deze sport, dat ik het turnen naar een hoger niveau heb getild. Maar ik zal het pas echt beseffen als ik met de sport zal stoppen en tijd neem om achterom te kijken en te zien wat ik verwezenlijkt heb."