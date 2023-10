Club-opponent Besiktas breekt met coach Senol Günes na pijnlijk Europees verlies

"Onze trainer Senol Günes heeft in een ontmoeting met onze voorzitter verklaard dat er nieuw bloed nodig is", zegt Besiktas in een persbericht.



De voormalige bondscoach van Turkije, die met zijn land derde werd op het WK 2002, trainde Besiktas sinds oktober 2022. Hij nam toen over van de Fransman Valérien Ismaël.



Besiktas staat na 7 speeldagen in de Turkse competitie voorlopig 4e, op 8 punten van leider Fenerbahçe.



In de groepsfase van de Europa League speelden de Turken vorige maand, met een flinke dosis geluk, op de eerste speeldag 1-1 gelijk op het veld van Club Brugge.



Gisteravond leidden ze tot de 81e minuut met 2-0 tegen Lugano, maar in de slotfase scoorden de Zwitsers, met een man meer, nog 3 keer.