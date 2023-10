3+3 vragen aan Paul Herygers aan vooravond veldritseizoen: "Iserbyt wordt de man met de meeste overwinningen"

Kan Nys zijn voet al naast de groten zetten?

"Het is ook niet simpel om de Iserbyt-generatie te kloppen, hé. Begin er maar eens aan ... De kwaliteiten die Nys heeft, hebben de anderen ook. Hij gaat op zijn allerbest moeten zijn om ze te verslaan, maar geloof me: dat zal hij met flitsen ook wel zijn."

"Bij de Grote Drie zal dat nog niet lukken, maar de stap naar Sweeck, Iserbyt en Vanthourenhout moet hij dit jaar toch proberen te zetten. Hij heeft de voorbije periode op de weg laten zien wat hij in zijn mars heeft."

Welke crossers hebben verder een goede zomer achter de rug?

"En dat ze op het BK/EK gravel moesten lossen? Daar zou ik niet te veel waarde aan hechten. Crossen is een discipline apart. Ze weten perfect wat ze aankunnen en hoelang een winter kan duren."

"Maar dat is vaak een goed teken. Ik ben daar wel voor: een echte crosser die zijn maanden benut om te herstellen en aan dingen te werken. De ouderwetse formule. Ze kunnen zich op de weg toch moeilijk meten met Van Aert, Van der Poel en Pidcock."

"Ik denk allemaal, want ik heb eerlijk gezegd heel weinig opgevangen."

Zijn brandjes tussen Sweeck en Vanthourenhout geblust?

"Maar bij het blok van Pauwels Sauzen - Bingoal wordt het toch vooral oppassen voor Iserbyt en niet Vanthourenhout, denk ik. Hij schoot er vorig jaar vaak naast in de kampioenschappen, maar hij zal volgens mij toch de man met de meeste overwinningen worden."

"Pas op. Het vuur kan ook snel weer aangewakkerd zijn, want het is nog altijd hetzelfde verhaal voor Sweeck. Hij heeft een goede, maar wat groene ploeg. Hij zal het dus opnieuw moeten opnemen tegen de sterke formatie van Mettepenningen."

"Ik hou wel van wat animo in de cross, maar ik hoop toch van wel."

Is de vrouwencompetitie slachtoffer van zijn eigen succes?

"Kijk naar Puck Pieterse, die haalt gewoon de wereldbeker mountainbike binnen. Die zijn we deels kwijt, hoor. Ze zal nog wel komen crossen, maar dat zal toch op een andere manier zijn."

Wordt het dan een grote onewomanshow van Fem van Empel?

"Fem van Empel heeft haar - in tegenstelling tot een paar van haar collega's - niet verbrand deze zomer. Ze heeft wel op de weg gereden, maar zonder daar een nadeel aan over te houden. Die is echt klaar om een volledige winter vol te crossen."



"Het zou dus goed kunnen dat ze in het begin heel dominant is. Wat voor saaie wedstrijden kan zorgen, maar dat zal niet eindeloos duren. Wanneer een Puck Pieterse weer hersteld is, zal er opnieuw spankracht zijn."



"Ik verwacht dat die strijd zijn piek zal bereiken in de periode van de kampioenschappen. De Roodhoofts zullen haar zeker op het juiste moment brengen."