Vanhaezebrouck legt uit waarom Orban vaker op de bank zit: "Ook op training vliegen ballen niet binnen"

Het is meteen ook de reden dat Vanhaezebrouck zijn wervelwind vier van de vijf laatste wedstrijden op de bank liet beginnen. Zelfs nu hij naar eigen zeggen "een rotatieprobleem" heeft.

"Als hij goed zou zijn op het trainingsveld, zou hij meer spelen, natuurlijk", legt de coach van Gent verder uit.

"Iedereen stelt zich veel vragen rond hem, maar eigenlijk is het zeer simpel: iemand die op training de pannen van het dak speelt, staat altijd in de ploeg."

Het is ook niet alleen het scoren an sich, ook in het spel is Orban niet meer de deeltjesversneller die hij al vaak geweest is voor de Buffalo's.

"Het is een rare situatie. Dat vinden wij ook", geeft de coach toe.

"Hij heeft een periode gehad waar alles lukte, maar in een carrière heeft iedereen ook momenten waar het allemaal net niet lukt. Hij zit nu in zo'n fase waar het zelfs in de combinatie, bij balaannames of bij kaatsen niet vlotjes draait."