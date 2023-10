Titelverdediger Gianni Vermeersch acht Valverde niet kansloos op WK gravel: "Movistar-renner waarschuwde me"

Zondag doet Gianni Vermeersch een gooi naar een 2e wereldtitel op een rij in het gravelrijden. Als hij zijn belangrijkste concurrenten overloopt, staat Vermeersch stil bij de naam van Alejandro Valverde. "Een renner van Movistar vertelde me dat Valverde al een jaar bezig is met dit WK gravel."

Een jaar lang is Gianni Vermeersch al de trotse eigenaar van een regenboogtrui. Een hebbeding dat hij vorig jaar veroverde op het 1e WK gravel ooit. "Neen, ik heb nooit in mijn regenboogtrui geslapen", lacht Vermeersch. "Ik had wel altijd stiekem gedroomd van die trui. Maar als generatiegenoot van Wout van Aert en Mathieu van der Poel had ik er geen rekening mee gehouden dat ik die trui ooit zou veroveren in het veld of op de weg." Maar in het gravelrijden realiseerde Vermeersch zijn droom dus wel. Al kon hij zijn regenboogtrui niet veel tonen het voorbije jaar. "Dat is jammer, maar het is logisch dat de focus op de weg ligt." "De voorbije maand heb ik mijn trui wel zoveel mogelijk proberen te dragen tijdens mijn trainingen op de gravelfiets." Tijdens zijn trainingen op de weg liet Vermeersch zijn regenboogtrui steevast in zijn kleerkast hangen. "Het zou raar zijn om de regenboogtrui te dragen op de wegfiets, als je wereldkampioen gravel bent."

Gianni Vermeersch werd vorig jaar op het WK-podium geflankeerd door Daniel Oss en Mathieu van der Poel.

"De laatste 20 kilometer zijn op maat van Valverde"

Vorig jaar had Vermeersch zijn wereldtitel te danken aan een monstervlucht met de Italiaan Daniel Oss. Een scenario waar Vermeersch dit jaar geen rekening mee houdt. "Ze zullen me niet meer zo vroeg in de koers laten wegrijden, als ze terugdenken aan vorig jaar." "Maar ik reken mezelf wel weer tot de kanshebbers", zegt Vermeersch na de parcoursverkenning. "De lokale ronde telt meer hoogtemeters dan vorig jaar en er is een mooiere opeenvolging van gravelstroken. Echt een mooi parcours."

Als Valverde in de laatste 20 kilometer nog meedoet voor de prijzen, zal hij er heel dichtbij zijn. Gianni Vermeersch

Als Vermeersch het lijstje favorieten overloopt, dropt hij meteen de naam van Wout van Aert. "Overal waar Wout aan de start staat, is hij een van de favorieten." "In tegenstelling tot vorig jaar hebben ook enkele Amerikaanse gravelspecialisten de oversteek gemaakt. Met hen hou ik ook rekening." En dan is er nog een 43-jarige Spanjaard, die vorig jaar met wielerpensioen ging: Alejandro Valverde. "In een wedstrijd kwam een Movistar-renner me onlangs waarschuwen", vertelt Vermeersch.



""Pas op voor Valverde", zei hij, "Alejandro is zich binnen de ploeg al een jaar lang aan het voorbereiden op het WK gravel."" "Ik weet niet hoe technisch begaafd Valverde is. Maar als hij in de laatste 20 kilometer nog meedoet voor de prijzen, zal hij er heel dichtbij zijn. De finale telt veel hoogtemeters, op het lijf geschreven van Valverde."

Valverde temidden van enkele Belgische wieleramateurs.

"Hopelijk is WK gravel over 10 jaar even groot als WK op weg"