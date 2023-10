Belgische volleyballers doen tegen Nederland uitstekende zaak op olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische volleybalmannen zijn de nummer 21 van de wereld, maar ze zetten hun voet naast de toplanden op het OKT. In hun eerste match hadden ze zelfs een matchbal tegen Europees kampioen en nummer 1 van de wereld Polen.



Dat gaf de mannen van coach Emanuele Zanini een boost, ze versloegen in hun tweede partij gastland China (FIVB-34) met 3-1 en veegden de vloer aan met Nederland (FIVB-10).



De Red Dragons hadden de match de hele tijd in handen. In de eerste set dichtten de Nederlanders wel telkens een kloofje, een laatste keer tot 22-22. Sam Deroo maakte met 2 smashes finaal het verschil (25-22).



Met 21 punten kroonde Deroo zich tot topschutter. De aanvoerder bleef ook in de tweede en derde set de lakens uitdelen. Oranje kon in set 2 tot 16-16 mee, maar daarna duwde België door. Nu maakte Ferre Reggers de set af (25-19).



In het begin van de derde set probeerde Nederland te reageren, maar België ging er vlot op en over en liep 5-12 uit. Na een zoveelste fout van de tegenstander werd het zelfs 9-20. Seppe Rotty besliste de match na 1 uur en 15 minuten met zijn 9e punt.



In het klassement wippen de Belgen met 7 punten over Argentinië (6 punten) naar de leiding. Dan volgen Polen en Canada (5 punten), die allebei een match minder speelden. Nederland (4 punten) staat vijfde. De top 2 mag naar Parijs.



De Belgen spelen nog 4 keer. De duels tegen Argentinië (FIVB-6) en Canada (FIVB-12) zullen wellicht beslissend zijn.