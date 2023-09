Gebruikte de gekraakte kunstschaatsster Kamila Valijeva wel of geen doping? De zaak begint vandaag

Wie is Kamila Valijeva?

Topfavoriete kraakt op olympisch ijs

Enkele dagen ervoor tijdens de landencompetitie was Valijeva de eerste vrouw geweest die een quadruple - 4 keer rond je as draaien - op het ijs had getoverd op de Olympische Spelen.

In de korte kür hield ze nog stand, in de vrije kür kraakte de jonge Russin finaal.

Na een lange spoedzitting van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) mocht de schaatsster toch nog in actie komen. Als 15-jarige genoot ze een "beschermde status", maar de schade bij Valijeva was onherstelbaar in Peking.

Ze had genipt van het glas van haar grootvader, een hartpatiënt, maar daar werd weinig geloof aan gehecht. Valijeva vloog naar de strafbank en moest een kruis maken over haar olympische droom.

Valijeva getuigt via videoverbinding

Anderhalf jaar later buigt het Internationaal Sporttribunaal zich opnieuw over de zaak-Valijeva. In Lausanne (Zwi) is vandaag een driedaagse zitting begonnen achter gesloten deuren.

Begin dit jaar oordeelde het omstreden Russische antidopingagentschap (Rusada) dat een sanctie voor de atlete niet nodig was. Rusada erkende dat er een schending had plaatsgevonden van het antidopingreglement, maar vond dat er geen sprake was van een overtreding of nalatigheid van Valijeva toen ze in aanloop naar de Winterspelen positief testte.



Het Wereldantidopingagentschap (WADA) ging hiertegen in beroep bij het TAS en kreeg het gezelschap van de Internationale Schaatsunie (ISU). Opvallend: ook het Rusada zelf ging niet akkoord met de uitspraak van zijn eigen disciplinaire commissie en stapte naar het TAS.

Het WADA eist in beroep een schorsing van vier jaar voor Valijeva en de schrapping van haar resultaten vanaf 25 december 2021.

Kamila Valijeva, intussen 17 jaar, zal getuigen via een videoverbinding.



Het TAS heeft nog niet meegedeeld wanneer het vonnis zal uitgesproken worden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft trouwens in afwachting van de uitkomst nog geen medailles toegekend voor de landencompetitie van Peking 2022.