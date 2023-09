Diamond League-kalender 2024 is bekend met Memorial Van Damme als seizoensfinale

Voor het eerst sinds 2019 krijgt het Koning Boudewijnstadion nog eens de finale van de Diamond League, dat ondertussen een tweedaags event is geworden. In 2026 valt de Memorial Van Damme die eer nog eens te beurt.



Brussel en Zürich hanteren een beurtrol, in 2025 en 2027 zijn de finales in de Zwitserse atletiekstad.



In totaal staan er volgend jaar 14 eendagsmeetings op het programma. De atleten die daarin de meeste punten weten te sprokkelen, plaatsen zich voor de finale in Brussel.



Het seizoen gaat in april van start met 2 meetings in China, die van Xiamen (20/04) en Sjanghai (27/04). De manche in het Amerikaanse Eugene, dat ruim een week geleden de Diamond League-finale ontving, vindt plaats op 25 mei.



Na de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus) staan met Lausanne (22/08), Silezië (25/08), Rome (29/08) en Zürich (5/09) nog vier manches op het programma voor de finale in Brussel.