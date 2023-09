Flanders Classics neemt vanaf 2025 de organisatie van de Amstel Gold Race over

Leo van Vliet is al bijna 3 decennia verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd in Nederlands Limburg, maar zal in 2026 definitief afzwaaien. Leontien van Moorsel blijft wel koersdirecteur van de vrouweneditie.



"Toen ik de rol van Herman Krott overnam, had hij maar liefst 30 edities van de Amstel Gold Race georganiseerd. Dat aantal nader ik nu ook. 2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen, dan heb ik er net als Krott ook 30 op mijn naam staan", reageert Leo van Vliet.

"Ik ben ongelofelijk trots op de ontwikkeling die we in die 3 decennia hebben gerealiseerd. Denk aan het verleggen van de start naar Maastricht, de finish naar Valkenburg, de wijzigingen van het parcours en de uitbreiding met een vrouweneditie. Ook het toevoegen van de toerversie op de zaterdag voor de wedstrijd was een schot in de roos."