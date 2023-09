Tom Dumoulin over ex-team Jumbo-Visma: "Superuniek, maar ik hoop dat we het niet vaak meer zien"

Tom Dumoulin kent het huis, maar reageert bij de NOS "verrast". "Deze dominantie had niemand verwacht, Team Jumbo - Visma zelf ook niet."

Verrassend, maar anderzijds ook niet. "Kijk naar hoe goed ze bezig geweest zijn met beter worden en winnen en tel dat samen met andere ploegen die steken laten vallen."

"Als je in de Vuelta dan ook nog eens je A-team opstelt en hen optimaal kan voorbereiden, dan kan dit blijkbaar. Het is superuniek, maar ik denk niet dat we het nog vaak zullen zien."

"Ik hoop eigenlijk van niet, want als objectieve wielervolger zijn er spannendere Vuelta's en grote rondes geweest. We hebben geen strijd gezien. Het was een matte, rare laatste week."