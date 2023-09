Ervaringsdeskundige Gert Verheyen over Antwerp: "Je gaat toch altijd een beetje met schrik naar Barcelona"

Extra Time kon niet voorbij aan de Europese uitstap van Antwerp morgen in Barcelona. Gert Verheyen was de geknipte man om die match te duiden: "Ik heb er 2 keer gespeeld. Je bent toch bang van er een stuk of 7 te krijgen. Ik spreek wel voor mezelf. Dat Antwerp daar iets zou halen, zou een wonder zijn."

Gert Verheyen speelde begin jaren 2000 met Club Brugge 2 keer in Camp Nou. In de 1/6e finales van de UEFA-cup in december 2000 werd het 1-1, toen scoorde hij ook. Twee jaar later in de groepsfase van de Champions League werd het 3-1.



Hoe moeten we die verplaatsing van Antwerp inschatten, wou Filip Joos weten van de ervaringsdeskundige. "Ik zal u zeggen: als je daarnaartoe gaat, is dat toch ook een beetje met schrik. Ik spreek voor mezelf, hé."



"Je bent toch altijd bang om er een stuk of 7 binnen te krijgen. Als je na een half uur ziet, dat het meevalt, dan denk je dat het wel oké kan zijn."



"Het is jammer voor de spelers van Antwerp dat het niet Camp Nou. Die matchen daar waren toch een hoogtepunt in mijn carrière." Camp Nou wordt gerenoveerd, er wordt gespeeld in het Olympisch Stadion op Montjuïc.



"Een derde van de balcontacten in België"

Barcelona veegde het voorbije weekend de vloer aan met Real Betis (5-0). "Ze waren voor het eerst echt goed dit seizoen", stelde Verheyen vast.



Verheyen waarschuwt Antwerp: "Je moet enerzijds achter de bal lopen, omdat ze veel balbezit hebben. Maar het was tegen Betis niet aan een hoog tempo. Het was heel zuiver en goed aan de bal."



"De 2e goal viel uit stilstand. Er gebeurde eigenlijk niets. Eén pass en dat is het. Dat gaan voor Antwerp ook de gevaarlijkste momenten zijn. Je denkt: "We staan in blok, niemand van hen is aan het lopen." Maar ineens is het dan daar."



"De tempoversnelling vanuit het niets, dat heeft Barcelona heel erg. Als je tegen zulke ploegen speelt, leef je op zo'n avond bij de gratie van hen. Als ze goesting hebben om je er 6 of 7 te geven, geven ze je er 7. Als ze denken 2 of 3 is ook goed, dan blijft het daarbij."

Als je tegen zulke ploegen speelt, leef je op zo'n avond bij de gratie van hen. Als ze goesting hebben om je er 6 of 7 te geven, geven ze je er 7. Gert Verheyen