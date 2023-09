Lotto-Dstny benadrukt goeie Vuelta-vibe: "De uren in de bus zijn voorbijgevlogen"

"We zijn met een traan begonnen, maar we hebben meteen gewonnen", blikt Lotto - Dstny-ploegleider Marc Wauters terug op het openingsweekend van 3 weken geleden.

Het overlijden van jeugdrenner Tijl De Decker tekende ook de renners in Spanje, maar Andreas Kron gaf meteen troost met ritwinst in Barcelona.

"Daardoor viel er veel stress weg en daarna zijn we gemotiveerd blijven koersen. We hebben heel veel in de aanval gereden en we eindigden vaak in de top 10. We mogen zeggen dat we een goeie Vuelta hebben gereden."

Lennert Van Eetvelt liet zich ook niet onbetuigd. "Hij was hier om te leren en hij had een aantal ritten aangestipt. Soms was hij niet mee en was hij teleurgesteld, maar het is een leerproces."

"Voor een klassement is het nog te vroeg, op lange termijn is dat de bedoeling. Ik denk dan vooral aan rondjes van 1 week, maar ook een grote ronde kan een doelstelling worden. Momenteel is Lennert nog geen klassementsrenner en probeert hij ritten te winnen."

Wauters onderstreept vooral de goeie vibe in de ploeg. Als sportief directeur heeft hij binnen de Lotto-schoot ook mindere jaren meegemaakt.

"We hadden enkele dagen geleden een transfer met de bus van 3 uur. De renners hebben geen minuut gezwegen. Ze lachten en die uren zijn voorbijgevlogen. Vroeger kon het wel eens een uurtje stil zijn."

Thomas De Gendt bevestigt: "In deze grote ronde was de sfeer heel goed. We lachen nog altijd heel veel. Als je afziet, zijn de ritten soms minder plezant, maar deze groep was leuk. We zijn niet de beste 8 renners voor dit werk, maar we hebben ons elke dag gesmeten. We kunnen zeker niet klagen."