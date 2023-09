Extra zakcentje: Cristiano Ronaldo onderneemt juridische stappen tegen Juventus om bevroren loon te innen

De Ronaldo-equivalent van vijf euro vinden in je jaszak.

Cristiano Ronaldo klopt bij zijn oude werkgever Juventus aan om zijn openstaande rekening te vereffenen. Van 9 maart tot 22 juni 2020 werd het Italiaanse voetbal stopgezet door de coronapandemie, daarna ging de competitie voort achter gesloten deuren.

Om die financiële kater te verzachten, deden spelers en staff water bij de wijn. Grootverdiener Ronaldo deed nog een extra geste door zijn loon tijdelijk te bevriezen, tot de club weer een gezonde geldstroom had.

Die is er nu in het noorden van Italië, maar de Portugees heeft zijn centen nog niet gezien. Dus wil hij zijn kleine 20 miljoen euro via de rechtbank innen, schrijft Italiaanse krant Gazzetta dello Sport.

Een peulschil in vergelijking met zijn loonbriefje bij huidige club Al Nassr, waar CR7 meer dan 200 miljoen euro per jaar op strijkt.