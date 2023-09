Geraint Thomas: "Ik leef mee met Sepp Kuss: hij verdient meer respect van zijn team"

Het luxeprobleem van Jumbo-Visma in de Vuelta laat geen enkel wielerhart koud. Ook de collega's in het peloton hebben een visie. Geraint Thomas, ex-winnaar van de Tour, deelde zijn mening. "Ik zou graag hebben dat Sepp wint, net als het gros van het peloton."

Op zijn 37e hoef je Geraint Thomas niet meer te leren hoe een grote ronde werkt en hoe je in een topploeg meedraait. Thomas, in 2018 eindwinnaar van de Tour, heeft bij Sky en Ineos jarenlang gekoerst met een gelijkaardige weelde zoals Team Jumbo - Visma die nu beleeft. Maar zo'n netelig dossier, dat heeft Thomas zelf nooit meegemaakt. Al geeft de Welshman zoals altijd zijn ongezouten mening. "Als de leider van je ploeg van bij de start sterker is, dan moet hij kunnen koersen om de zege", legt Thomas uit bij Eurosport. "Maar als je deze situatie en de Angliru bekijkt: zo'n groot verschil is er niet. Sepp Kuss moest woensdag pas op het einde lossen. Dat is toch iets anders dan wanneer er een kloof is tussen de kopmannen en de meesterknecht."

Het grappige is dat Jumbo-Visma deze kaart zelf getrokken heeft. Ze hebben hard gereden om dat gat te slaan in rit 6 en nu veranderen ze een beetje van gedachten. Geraint Thomas

Thomas benadrukt dat een renner een grote ronde niet weggeeft. "Een ritzege als geschenk is iets anders, maar het is niet omdat iemand jaren voor je gewerkt heeft, dat je hem moet laten winnen." "Maar dat is hier niet het geval. Sepp is goed genoeg om in deze positie te staan. Het grappige is bovendien dat Jumbo-Visma die kaart zelf getrokken heeft." Thomas doelt op etappe 6 naar Javalambre, waar Kuss vanuit de vlucht won. "Ze hebben hard gereden om dat gat te slaan en nu veranderen ze een beetje van gedachten." "Ik heb het zelf ook al gezien in kleinere koersen waarbij je dan plots denkt dat de andere leider meer kans maakt. Ik voel een beetje mee met Sepp. Hij verdient meer respect, vooral van zijn team."

"Roglic zal de Vuelta niet winnen, hij had kunnen vertragen op de Angliru"

Vooral de ontknoping gisteren op de Angliru roept vragen op bij Geraint Thomas. "Ze waren met z'n drieën. Er was geen concurrentie meer en het podium ligt vast." "Kijk, Primoz Roglic gaat deze Vuelta niet winnen. Het was niet nodig om te blijven rijden voor extra seconden. Hij had ook zo kunnen winnen, hij hoefde niet te blijven koersen. Hij had kunnen vertragen." "Dat zag je ook dinsdag: Jonas Vingegaard won met een minuut, maar niet dankzij zijn benen. Er werd gewoon tactisch gekoerst achter hem en iedereen keek naar elkaar." Wat denkt Thomas van de vraag van 1 miljoen? Wie zal winnen? Hij lacht eens: "Misschien Vingegaard, maar er ligt veel druk op dat team. Ik zou graag hebben dat Sepp wint, net als het gros van het peloton."